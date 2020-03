Sticchi Damiani sicuro: “Rinvii? 13 maggio data formale, si giocherÃ  prima”

Sticchi Damiani sicuro: “Rinvii? 13 maggio data formale, si giocherà prima”

Saverio Sticchi Damiani ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” prima del fischio d’inizio di Lecce-Atalanta, terminata con la dilagante vittoria nerazzurra (vedi articolo). Il presidente del club giallorosso assicura che le partite rinviate al 13 maggio, tra cui Juventus-Inter, verranno recuperate prima. Di seguito le sue dichiarazioni

DATA FORMALE – Saverio Sticchi Damiani dice la sua sul caos rinvii in Serie A (vedi articolo): «La situazione deve essere valutata con grande attenzione. Oggi, per scelta di chi ha potere decisionale sulle questioni sanitarie e della salute pubblica, giochiamo la partita a porte aperte. Però, se venisse confermata la scelta di recuperare il 13 maggio le partite rinviate oggi, si rischierebbe di falsare il campionato. Credo sia un problema chiaro a tutti. Ieri ho parlato col presidente della Lega di A e con l’a.d. Mi hanno garantito che il 13 maggio è una data formale, ma che i recuperi verranno giocati prima, almeno si spera prima di Pasqua, per le squadre che non hanno impegni inderogabili con altre competizioni».