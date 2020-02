Sticchi Damiani (pres. Lecce): “Eriksen, arriverà momento. Inter e Lazio…”

Sticchi Damiani, presidente del Lecce, nel corso di “Sportitalia Mercato” ha commentato l’Inter in relazione alla corsa per il titolo con Juventus e Lazio. I salentini hanno sfidato i nerazzurri un mese fa, quando non c’era ancora Eriksen, pareggiando per 1-1: secondo lui hanno valori diversi rispetto al pomeriggio del 19 gennaio.

L’INSERIMENTO – Saverio Sticchi Damiani vede Christian Eriksen ormai vicino all’inserimento in pianta stabile nell’Inter: «Giocatore importante, pagato anche se a scadenza. È stata un’operazione comunque importante, credo che arriverà il momento di utilizzarlo a pieno. Antonio Conte lo vede tutti i giorni, credo che ormai si tratti di una delle prossime partite dove lo vedremo nell’undici titolare».

CORSA A TRE – Sticchi Damiani vede l’Inter sfavorita per la Serie A, nonostante Eriksen: «Io direi che, in questo momento, la Lazio è quella che esprime forse l’organico più convincente. È un organico che funziona, ha un meccanismo perfettamente oliato e organizzato. È una squadra che gioca particolarmente bene, in questo momento quella che mi dà le impressioni più positive è proprio la Lazio. L’Inter l’abbiamo affrontata da poco, abbiamo fatto una partita in casa convincente. Quel giorno non era nella miglior giornata l’Inter, sinceramente abbiamo fatto una partita accorta e abbiamo colpito con gioco di rimessa. Alla fine potevamo anche vincerla con un po’ di fortuna, perché abbiamo avuto una punizione di Filippo Falco negli ultimi minuti che è andata sulla traversa. Devo dire che non è stata la migliore Inter che ho visto quest’anno».