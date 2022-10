Steven Zhang, oggi 4 anni da presidente nerazzurro: un percorso vicino alla fine

Per Steven Zhang oggi è un giorno importante. 4 anni fa, il giovane presidente nerazzurro iniziava a ricoprire questa carica. Da allora, 1 finale di Europa League, 1 Scudetto, 1 Supercoppa italiana e 1 Coppa Italia. Un percorso proficuo, vicino però alla conclusione

4 ANNI – Oggi, oltre a Cristian Chivu (vedi qui), a festeggiare è anche Steven Zhang. Il presidente nerazzurro non celebra un compleanno, ma l’inizio di un percorso. 4 anni fa, infatti, il figlio di Jindong Zhang è stato nominato presidente del Club. Dal 26 ottobre 2018 iniziò quindi l’avventura di Zhang in queste nuove vesti. Negli anni, i successi – ma anche gli insuccessi – sono arrivati. Basti pensare allo Scudetto del 2020-2021, ma anche alle due coppe vinte nella scorsa stagione. E quella Europa League sfumata solo in finale, dopo una bella cavalcata, è ancora viva nella mente degli interisti. Il presidente ha gioito, ma anche sofferto. Soprattutto all’inizio del percorso. Quando Vecino riportò l’Inter in Champions League dopo anni di nulla, anche Zhang pianse con la squadra. Negli ultimi anni il sostegno del presidente, nonostante una situazione drammatica dal punto di vista economico-finanziario, non è mai mancato. Questa sera Zhang sarà allo stadio, e forse potrebbe festeggiare uno degli ultimi traguardi da presidente nerazzurro, prima di lasciare la guida del Club.