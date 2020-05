Steve Nicol: “Inter e Lukaku non sono top! Cordoba viene ancora pagato?”

Steve Nicol si è espresso in termini decisamente duri ai microfoni dell’ESPN. La bandiera del Liverpool commenta le recenti parole di Ivan Cordoba che ha definito Romelu Lukaku un campione. Di diverso avviso l’ex difensore che abbassa anche il livello dell’Inter

DURO ATTACCO – Steve Nicol critica senza peli sulla lingua: «Immagino che Ivan Cordoba sia ancora sul libro paga dell’Inter, vero? Perché è un po’ così che sembra. C’è una ragione per cui Lukaku non è a Barcellona o al Real Madrid o al City o a Liverpool o al PSG e la ragione è che non è ai massimi livelli. Queste squadre quando sapevano che era disponibile dal Manchester United non volevano avere niente a che fare con lui e c’è una ragione per questo – dice Steve Nicol -. Sto dicendo sarcasticamente che Ivan è ancora sul libro paga all’Inter perché il ragazzo di cui sta parlando non è a quei livelli. Non intendo questo irrispettosamente, ma ci sono diversi livelli di qualità e tutte queste squadre e tutti i giocatori che giocano per queste squadre, il City, il Liverpool, PSG e Real Madrid hanno un livello diverso».

