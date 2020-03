Stendardo: “Serie A? Playoff ipotesi piÃ¹ giusta. L’UEFA…”

Stendardo: “Serie A? Playoff ipotesi più giusta. L’UEFA…”

Guglielmo Stendardo, ex giocatore dell’Atalanta, ha parlato dell’emergenza Coronavirus e di quello che dovrebbe fare l’UEFA con le sue compezioni. Non è mancato un riferimento alla Serie A

INTERRUZIONE – Guglielmo Stendardo è intervenuto a “Tutto Mercato Web Radio”: «Credo sia stato saggio interrompere lo sport. In questo momento conta la salute. Il virus corre più veloce dei decreti e tutta Italia ed Europa è da considerarsi zona rossa. Altrimenti diamo un messaggio contraddittorio. L’obiettivo è limitare il contagio, per questo occorrono misure univoche. Spostare l’Europeo? In questo momento sì, perché di fronte ad interessi confliggenti, deve prevalere l’interesse prevalente, che è la salute».

SCUDETTO – Stendado ha poi parlato della Serie A: «C’è un vuoto normativo, servirebbe una nuova norma che disciplini il campionato per l’interruzione in caso di forza maggiore. Per me, l’ipotesi più giusta sarebbe quella di playoff e playout, che renderebbe più appetibile il campionato. Io spero però che si possa continuare, spostando il calendario più avanti».

Fonte: tuttomercatoweb.com