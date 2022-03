Stendardo: «Lautaro Martinez, l’Inter ritrovi i suoi gol! Salernitana? Aspetterei»

Lautaro Martinez è tornato al gol tutto in una volta venerdì sera, con la tripletta che ha segnato Inter-Salernitana 5-0. Stendardo, in chiusura di 90° minuto del sabato su Rai Sport +, chiede al Toro di fare questi numeri anche contro avversari di caratura superiore.

ORA RIPETERSI! – L’Inter ha interrotto un digiuno di gol lungo 425′ e il Toro si è sbloccato dopo un avvio di 2022 negativo. Per Guglielmo Stendardo serve però altro: «Contro la difesa della Salernitana aspetterei martedì per dare un giudizio definitivo su un’eventuale ripresa. Però è un giocatore importante: l’Inter deve ritrovare i gol di Lautaro Martinez, se vuole competere per tutte e tre le competizioni».