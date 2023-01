Stendardo: «L’Inter recuperi 2 giocatori! Ma non può competere col Napoli»

L’Inter ha vinto contro il Verona 1-0 riportandosi a meno dieci dal Napoli. L’ex giocatore Stendardo commenta il momento dei nerazzurri, con due assenze pesanti

DUE ASSENZE − Guglielmo Stendardo individua due grandi mancanze: «Servono tutti i giocatori all’Inter, il primo da recuperare è Brozovic. Senza, l’Inter fa fatica a centrocampo. E poi deve ritrovare il miglior Lukaku. L’Inter lo ha preso perché potesse fare la differenza in queste partite e in altre. Stimo tanto Correa ma non sta facendo tanto. È una squadra che ha sei punti in meno, subisce tanto e non credo possa competere con il Napoli, ad oggi una squadra perfetta».