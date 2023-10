Stendardo: «Inter con pause in fase difensiva. A Inzaghi serve il 101%»

Inzaghi non ha gestito bene Inter-Bologna, in particolare per come è arrivato il 2-2. Per Stendardo è la difesa che ha fatto acqua nella partita di ieri: le sue parole da Rai Sport.

GOL EVITABILI – Da ex difensore, Guglielmo Stendardo va anche sugli errori: «Penso ci siano da sottolineare i meriti del Bologna. L’Inter ha fatto un’ottima gara, ma con delle pause in fase difensiva. Se andiamo a vedere il secondo gol del Bologna i difensori, su palla scoperta, non sono così aggressivi come dovrebbero essere. L’Inter ha grandi qualità in fase offensiva, ma in fase di non possesso soffre e non riesce a essere concreta. Però è una squadra forte, ha ritrovato il suo gioco e giocatori importanti. Simone Inzaghi sa che i suoi devono giocare al 101% per rendere e fare risultato, nel momento in cui cala la sua attenzione e la sua concentrazione arrivano i problemi».