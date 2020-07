Stendardo: “Inter in 2 parti. Lautaro Martinez e...

Stendardo: “Inter in 2 parti. Lautaro Martinez e Lukaku prima decisivi”

Stendardo ha parlato del percorso dell’Inter in questa stagione, sottolineando le due andature dei nerazzurri prima e dopo il Coronavirus. Ora la squadra di Conte sta mostrando maggiore discontinuità rispetto alla prima parte di stagione. Lukaku e Lautaro Martinez sotto esame. Di seguito le sue dichiarazioni a “90 Notte Gol” su Rai2

SQUADRA DISCONTINUA – Guglielmo Stendardo fa il punto della situazione sui nerazzurri: «La stagione dell’Inter va divisa in due parti: prima del Covid-19 e dopo. Prima credo che sia andata oltre le sue reali possibilità. Conte ha portato identità di gioco e a tratti ha entusiasmato, c’erano calciatori a fare la differenza come Lautaro Martinez e Lukaku. Dopo il Covid-19 la squadra è stata più discontinua, nella seconda parte ci si aspettava di più. Ricordiamoci che davanti ha una squadra come la Juventus».