Stendardo: «Inter? Inzaghi alla Lazio è stato un valore aggiunto»

Guglielmo Stendardo, ex difensore della Lazio ospite negli studi di “Dribbling Europei” su “Rai 2”, ha parlato del valzer delle panchine in Serie A in cui è stata coinvolta anche l’Inter con l’avvicendamento tra Antonio Conte e Simone Inzaghi.

UN VALORE AGGIUNTO – Stendardo sottolinea come Antonio Conte sia rimasto senza una panchina, ma Simone Inzaghi è un ottimo acquisto per l’Inter: «Conte è fuori, a Milano sponda nerazzurra ci sarà Simone Inzaghi che ha dimostrato di essere un valore aggiunto alla Lazio. Lotito non poteva fare acquisto migliore con Sarri che ha dato un’identità tattica e a Napoli ha vinto lo scudetto del manuale del calcio. Al Napoli Spalletti è allenatore che porta tanto entusiasmo e porta quel furore che a Napoli è fondamentale».