Stendardo: «Inter, un gran segnale di crescita! Ma Arnautovic male»

Stendardo trova nella prestazione dell’Inter col Verona, nonostante le molteplici difficoltà incontrate nella partita, un segnale incoraggiante. Anche se non certo di Arnautovic. Ecco le parole dell’ex difensore a TG Sport – Speciale Campionato su Rai Sport.

PERIODO DI ASSESTAMENTO – Guglielmo Stendardo valuta le ultime prestazioni non eccelse dell’Inter: «È anche normale e fisiologico. Io credo che l’Inter sia una squadra che ha vinto tantissime partite, ma come dice Simone Inzaghi nulla è scontato. Le partite vanno preparate: il Verona era un avversario ostico, ha fatto una grande partita soprattutto in fase offensiva. Sui cambi a parte Davide Frattesi non è entrato bene Marko Arnautovic, sia sul pareggio del Verona sia in altre occasioni. Però l’Inter è una squadra compatta, che in queste gare anche se non brilla vince. Questo è il segnale di una squadra che è cresciuta ed è pronta per la vittoria del titolo».