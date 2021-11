Stendardo: «Inter diversa dall’anno scorso. Col Napoli decisiva per entrambi»

Inter-Napoli sarà una partita decisiva, a maggior ragione dopo la sconfitta del Milan a Firenze (vedi articolo). L’ex difensore Stendardo ha analizzato i temi del match del Meazza durante 90° minuto del sabato su Rai Sport +.

SCONTRO CRUCIALE – Guglielmo Stendardo parla del valore della supersfida in programma alle ore 18: «Per chi è decisiva? Per entrambe. Per il Napoli perché deve continuare il suo percorso di crescita, che dopo l’Inter affronterà Lazio, Sassuolo e Atalanta. Sono quattro partite che diranno tanto per il futuro. L’Inter è una squadra diversa dall’anno scorso, sempre forte ma le assenze di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi si fanno sentire quando regna l’equilibrio. Nel derby, dove ha pure giocato bene, l’assenza di Lukaku ha pesato».