Stendardo: «Inter, il Bologna è avversario da temere. Lukaku ritrovato»

Stendardo avverte l’Inter in vista della partita di oggi alle 12.30 a Bologna. L’ex difensore, ospite di TG Sport – Speciale Campionato su Rai Sport +, vede in Lukaku uno degli uomini chiave per il match del Dall’Ara.

RIVALE OSTICO – Guglielmo Stendardo trova delle insidie legate al Bologna: «Un avversario da temere, soprattutto lì davanti ci sono giocatori rapidi e veloci. Musa Barrow, che sostituirà Marko Arnautovic, è un giocatore che ha qualità importanti. L’Inter deve ritrovare continuità: ha qualità, Romelu Lukaku è un giocatore che serve a questa squadra e nelle ultime partite ha ritrovato condizione fisica. Poi in difesa l’Inter deve cercare di subire meno, perché quest’anno ha incassato troppe reti. Però ha margini di miglioramento, quest’anno non ha avuto la continuità necessaria per ottenere i risultati che tutti si aspettano. In Champions League il risultato è ottimo ma non è assolutamente garantito il passaggio ai quarti: bisogna fare attenzione, perché in Portogallo il clima sarà caldo e rovente».