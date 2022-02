Stendardo: «Handanovic e de Vrij concentrazione abbassata. Inter un’ora»

Handanovic e de Vrij sono i due responsabili del gol che ha deciso Inter-Milan (vedi pagelle). Nel corso di 90° minuto del sabato su Rai Sport + l’ex difensore Stendardo ribadisce il loro errore.

DOPPIO ERRORE – Guglielmo Stendardo dice la sua sul perché Inter-Milan è finita 1-2: «Il calcio è fatto di episodi. Io credo che il Milan stasera abbia vinto con il minimo sforzo, ottenendo il massimo risultato. Una squadra senza Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer e Fikayo Tomori, a cui mancavano titolari importanti, vincere contro l’Inter che per un’ora ha meritato… Il calcio è strano: se poi abbassi la concentrazione e alcuni calciatori come Samir Handanovic e Stefan de Vrij, che sono stati determinanti per i risultati dell’Inter, non restano concentati su Olivier Giroud diventa difficile giudicare la partita. L’Inter avrebbe meritato, ma il Milan nonostante le avversità non molla mai. È una squadra che fino alla fine lotterà per lo scudetto, poi secondo me l’Inter e il Napoli hanno qualcosa in più. Nelle ultime partite il Milan non è come l’anno scorso, però non molla mai e gli va dato atto».