Stendardo: Â«Eriksen ha avuto poche chances. Inter, rigore nettoÂ»

Stendardo: «Eriksen ha avuto poche chances. Inter, rigore netto»

Guglielmo Stendardo

Christian Eriksen era l’osservato speciale durante Fiorentina-Inter. Guglielmo Stendardo, ex calciatore, commenta la prova del danese dagli studi di “Rai Sport”.

POSITIVITÀ – Guglielmo Stendardo apprezza l’impegno di Christian Eriksen in Fiorentina-Inter. Il danese parte come regista di centrocampo e rimane in campo per tutta la gara. Un’opportunità di cui aveva bisogno, secondo l’ex calciatore. Ecco le sue parole: «Christian Eriksen? Bisogna dargli anche la possibilità. È un giocatore che ha avuto poche chances: se lui avrà possibilità è un giocatore che in questa squadra può servire. Ci sono stati momenti in cui Arturo Vidal e Roberto Gagliardini non erano in splendida forma, e lui poteva servire. Invece giocare così poco e farsi trovare pronto posso dire che non è assolutamente semplice. Rigore? Netto, il portiere esce e va sulle gambe in maniera negligente e imprudente. Era inutile entrare in quel modo».