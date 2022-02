Stendardo: «De Vrij non può entrare in quel modo! L’Inter fa il massimo»

Stendardo condanna de Vrij per l’ennesimo errore in questo inizio di 2022, il rigore causato in avvio di Napoli-Inter per un calcio a Osimhen (vedi moviola). L’ex difensore, durante 90° minuto del sabato su Rai Sport +, elogia invece il lavoro di Inzaghi.

IL GIUDIZIO – Dopo Napoli-Inter l’ex difensore Guglielmo Stendardo non boccia Lautaro Martinez, che ha avviato l’azione dell’1-1: «Anche se non segna fa un lavoro importante per la squadra. In difesa ha pagato Stefan de Vrij, che anche nel gol di Olivier Giroud la settimana scorsa non mi era sembrato al meglio. Il rigore su Victor Osimhen è un errore di leggerezza, di superficialità: un difensore in area di rigore non può entrare in quel modo. L’Inter sta facendo il massimo, Simone Inzaghi ha saputo dare un’identità tattica alla squadra. Credo che questo campionato non abbia un vero padrone: Inter, Napoli e Milan se la giocheranno fino alla fine. L’Inter giocherà in Champions League e toglierà delle energie non solo fisiche ma anche mentali, ha una doppia sfida col Liverpool importante. L’Inter sembra favorita perché ha un organico forse più completo e più esperienza, però non escludo sorprese. Soprattutto il Napoli convince per il gioco e lo spettacolo».