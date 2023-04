Stendardo: «Bastoni il peggiore col Monza! Inter concede troppo»

Guglielmo Stendardo, ospite degli studi di Rai Sport, ha commentato così la sconfitta dell’Inter contro il Monza. L’ex difensore è critico nei confronti di Bastoni

ERRORI – Queste le parole di Stendardo: «Inter? È una squadra che non ha, secondo me, in queste partite le dovute motivazioni. Non ha cattiveria negli ultimi venti metri per concludere l’azione. Ed è una squadra che concede troppo in fase difensiva: anche contro il Monza ha rischiato di prendere gol. Su palla inattiva continua a soffrire. Bastoni peggiore in campo, ha perso l’uomo in una situazione semplice. A Lisbona era stato il migliore, ma giocatori come lui non possono fare determinati errori specie queste partite. Inzaghi deve ritrovare l’Inter di Lisbona se vuole continuare ad andare bene in Champions League e rimanere attaccato al carro anche in campionato»