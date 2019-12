Stellone: “Inter e Juventus, una differenza per quest’anno. Conte…”

Stellone, ex attaccante ora allenatore, è stato intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb”. Queste le sue considerazioni sull’Inter di Conte e su come i nerazzurri stiano tenendo testa alla Juventus in campionato.

COMPETITIVI – Roberto Stellone vede un’Inter in salute, nonostante il pari al 92′ di Firenze e i tre risultati negativi di fila: «L’aria è comunque positiva. In Champions League c’è stata un po’ di sfortuna, mentre in campionato grazie all’ottimo lavoro di Antonio Conte la squadra sta tenendo il passo della Juventus. La differenza tra quest’anno e lo scorso anno è che prima non c’era l’Inter a dare fastidio. Entrambe lotteranno fino alla fine per lo Scudetto, chi ne avrà di più di testa e gambe arriverà più lontano».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo