Stellone: «Fabbian tornerà utile all’Inter. Piace Mulattieri, bomber prezioso»

Stellone, ex tecnico della Reggina, ha elogiato Fabbian e Mulattieri, due giovani di proprietà dell’Inter che si stanno mettendo in mostra in Serie B. Il centrocampista è alla Reggina, l’attaccante al Frosinone

TALENTI − Roberto Stellone individua alcuni nomi della Serie B, due di proprietà dell’Inter: «Nicolussi Caviglia del Sudtirol sta dimostrando di avere tanta qualità e di sapersi imporre, credo tornerà molto utile alla Juventus. Idem per l’Inter con Fabbian, che sta facendo molto bene alla Reggina. Stando sui giovani mi piace molto Mulattieri, bomber prezioso per il Frosinone. L’anno scorso ho allenato Folorunsho, sapevo che avrebbe fatto una grande stagione al Bari dove si sta mettendo in luce anche Maita che non aveva mai fatto la B».

Fonte: TuttoSport − Cristiano Tognoli