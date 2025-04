Stellini si nasconde: «Questo punto serve per i primi quattro posti»

Christian Stellini, vice di Antonio Conte, si nasconde su Dazn ancora clamorosamente a sette giornate dalla fine del campionato dopo Bologna-Napoli.

NASCONDINO – Christian Stellini analizza il pari di Bologna-Napoli e si nasconde nella lotta all’Inter: «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, avevamo preparato la partita in maniera aggressiva e fatta di gioco e movimento. Nella ripresa sicuramente ci è mancato qualcosa, abbiamo badato più a difenderci che a giocare. Senza quel ritmo contro una squadra forte come il Bologna fai fatica a riprenderti. Noi siamo una squadra che deve fare la partita, andare ad alti ritmi, se ci manca una di queste cose non siamo più capaci. Dobbiamo crescere in voglia e in mentalità. Stellini, gli infortunati? McTominay ha preso una botta al fianco, è uscito perché non riusciva più a correre. Buongiorno si è scaldato tanto, se ci fosse stato bisogno avrebbe giocato. Ha un problema muscolare, pensiamo di risolverlo per la prossima partita. Stellini, la lotta scudetto? Noi abbiamo voglia di lottare per qualcosa di importante, dobbiamo essere consci che siamo partiti per arrivare tra le prime quattro. Il punto di oggi è per il nostro obiettivo, ossia tenere il vantaggio per la Champions League. Se avremo la capacità di essere sempre come siamo sempre stati nel primo tempo potremo anche sognare».