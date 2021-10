Stellini: «Inzaghi come Conte? C’è qualche similitudine! Grande passione»

Inzaghi all’Inter sta cercando di seguire le orme di Conte, che ha di fatto costruito un gruppo vincente. Christian Stellini, vice di Conte in nerazzurro, ai microfoni di Maracanà su TMW Radio ha ammesso di vedere qualche similitudine tra i due allenatori

SIMILITUDINI – Simone Inzaghi all’Inter ha raccolto l’eredità di Antonio Conte. Ma quanto di simile c’è tra i due allenatori? Secondo Christian Stellini sotto l’aspetto emotivo c’è qualcosa di simile: «Inzaghi simile a Conte? Non lo conosco bene, però quello che traspare dal modo in cui vive le partite fa capire che c’è qualche similitudine. E’ presente, molto attivo, la vive in modo passionale. Trasferisce grande passione».