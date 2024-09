Stella Rossa travolge il Partizan nel derby! Storica disfatta. Inter nel mirino

Nel sentito derby di Belgrado, allo stadio Partizan, la Stella Rossa prossima avversaria dell’Inter in UEFA Champions League, ha vinto 0-4 in una sfida che resterà nella storia.

POKER – La partita, valida per la Superliga serba, non solo ha visto la superiorità tattica e tecnica dei biancorossi, ma ha anche messo in luce la disorganizzazione e la fragilità della difesa avversaria. Il grande protagonista del match è stato Cherif Ndiaye, autore di una tripletta memorabile. Il primo gol dell’attaccante senegalese è arrivato al 24’ minuto su calcio di rigore, assegnato dopo una consultazione del VAR per un fallo in area commesso dal Partizan. Dopo il primo colpo, il Partizan ha cercato di reagire, ma senza successo. In pieno recupero del primo tempo, Silas Katompa Mvumpa ha raddoppiato i conti, segnando al 45’+3’ dopo un’azione orchestrata con precisione dalla squadra ospite. Nel secondo tempo, la situazione non è migliorata per il Partizan. Al 55’, Ndiaye ha siglato il suo secondo gol su assist di Timi Max Elsnik, affondando ulteriormente la squadra avversaria. Solo dieci minuti più tardi, al 65’, Ndiaye ha completato la sua tripletta personale, nuovamente grazie a un assist di Egor Prutsev.

La Stella Rossa domina nel derby. Inter in vista

DOMINIO – Con questa vittoria la Stella Rossa una conferma della propria supremazia nel calcio serbo e un’iniezione di fiducia per i prossimi impegni, sia nazionali che europei. Al contrario, il Partizan dovrà ripartire da questa cocente sconfitta e lavorare su una ricostruzione che appaia sempre più necessaria.