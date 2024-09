Stella Rossa, ko e un infortunio all’esordio contro il Benfica: Inter la prossima!

In attesa di arrivare a San Siro per sfidare l’Inter il prossimo primo ottobre, lo Stella Rossa debutta in Champions League contro il Benfica. La sfida non sorride ai serbi, che perdono un calciatore per infortunio e anche la sfida 1-2.

INFORTUNI – Anche lo Stella Rossa, prossimo rivale dell’Inter in Europa, debutta in Champions League. Alle ore 18.45 la squadra serba è scesa in campo per sfidare in casa il Benfica, nella prima giornata della competizione. Ad aprire le marcature, però, sono gli uomini di Bruno Lage: al 9′ Kerem Akturkoglu porta avanti il Benfica infilando il pallone all’angolino. La situazione, poi, si complica ulteriormente per lo Stella Rossa, che al 22′ vede Ognjen Mimovic accasciarsi dolorante a terra. In un primo momento il difensore sembra poter continuare la partita, salvo poi chiamare il cambio. Al 26′, infatti, l’allenatore Vladan Milojevic deve richiamare dalla panchina Dalcio, subentrato al posto di Mimovic. Dopo pochi minuti, al 29′, i serbi accusano un altro colpo: Orkun Kokcu disegna una strepitosa punizione a giro, che calcia direttamente in porta mettendo a segno lo 0-2. Poco dopo arrivano i guai anche per il Benfica però: al 34′ Alexander Bah subisce un infortunio, costringendo al cambio il suo allenatore al 37′.

Stella Rossa-Benfica 1-2

SCONFITTA – Nel secondo tempo lo Stella Rossa prova in più occasioni a riaprire il match. Tante le azioni insidiose procurate ma mai finalizzate a dovere per cambiare l’andamento della sfida. Solo sul finire dei tempi regolamentarti i serbi riescono ad andare in gol, con Milson che al 86′ sfrutta l’assist di Ndiaye e manda il pallone in rete alla destra di Anatoliy Trubin. I minuti di recupero non bastano allo Stella Rossa per trovare il pareggio, terminando la sfida sul risultato di 1-2 e con zero punti nella prima giornata di Champions League.