La Stella Rossa come lo Sparta Praga: l’euro-rivale Inter compra in Italia

Nelle scorse ore lo Sparta Praga, avversaria dell’Inter in Champions League, ha chiuso per l’arrivo di Elias Cobbaut dal Parma. Ora la Stella Rossa sta per acquistare dal Torino.

RINFORZO – Le rivali dell’Inter in Champions League stanno per completare la propria rosa. Ieri, è toccato allo Sparta Praga, che ha fatto compre in casa Parma, nelle prossime ore invece toccherà alla Stella Rossa di Belgrado. Come riferisce Gianluca Di Marzio, infatti, il club allenato da Milojevic sta per chiudere l’acquisto a titolo definitivo di Nemanja Radonjic. Per il centrocampista offensivo si tratta ovviamente di un ritorno in Patria. A Belgrado, sponda Stella Rossa, ci ha giocato per una sola stagione, quella 2017-18, mettendo a referto cinque gol. Ora potrebbe ritornarci a titolo definitivo. E dunque si appresta a diventare anche un nuovo avversario dell’Inter in Champions League.

La Stella Rossa sta per chiudere il colpo: sarà rivale dell’Inter

NUMERI – Nella scorsa annata, Radonjic ha vissuto un periodo in prestito in Spagna e precisamente al Mallorca. Esperienza conclusa con 11 presenze e un gol. Non rientra nei piani tattici e tecnici di Paolo Vanoli, che ha iniziato benissimo la stagione sulla panchina del Torino con ben sette punti nelle prime tre giornate, al pari di Inter, Juventus e Udinese. L’operazione Radonjic-Stella Rossa sta per concludersi. I serbi saranno ospiti dell’Inter in Champions League nella seconda giornata.