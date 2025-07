Stella Li rimarca: «Inter e BYD lottano per vincere e per la sostenibilità!»

Stella Li, vicepresidente esecutiva di BYD, ha espresso la sua gratificazione per l’intesa raggiunta con l’Inter sui termini di un accordo commerciale che renderà il colosso asiatico il nuovo Global Automotive Partner nerazzurro.

IL COMMENTO – Stella Li si è pronunciata a Inter.it sul valore dell’intesa commerciale definita tra Inter e BYD, azienda cinese produttrice di automobili della quale ricopre l’incarico di vicepresidente esecutiva. Di seguito le sue dichiarazioni: Essere legati all’Inter rappresenta molto: «BYD significa costruire sogni, una cosa che ci accomuna con il mondo del calcio. L’Inter è uno dei Club più seguiti in Cina, ha molti sostenitori e lotta sempre per il successo: una filosofia che accomuna questo Club a BYD. Noi lottiamo ogni giorno per la sostenibilità e cerchiamo di usare la tecnologia per l’ambiente: questo è il nostro sogno. Allo stesso modo una squadra di calcio rappresenta un sogno per i suoi tifosi: questa unione crea una sintonia forte, che può trasformarsi in un nuovo sogno per tutti, seguendo i valori dell’innovazione e del lavoro».

Marotta commenta l’accordo tra Inter e BYD: gli obiettivi!

L’ENTUSIASMO – Marotta aveva così commentato l’accordo con BYD: «La Partnership unisce due realtà che sono guidate da diversi comuni denominatori: il calcio si è evoluto, le società sono diventate aziende che perseguono la sostenibilità, proprio come BYD. Ci sono dei valori comuni alle due aziende: senso di appartenenza, cultura del lavoro, voglia di vincere e migliorarsi costantemente».