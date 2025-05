Schwoch rischia: «Niente Inter, il Napoli vincerà lo scudetto! Al 100%»

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, in una lunga chiacchierata su Televomero, si è sbilanciato fortemente in favore degli azzurri in vista dell’ultima partita che probabilmente assegnerà lo scudetto.

CERTEZZA – Stefan Schwoch, ex attaccante, in una lunga intervista si è fatto prendere troppo dall’emozione dando un giudizio quasi sicuro in vista della vittoria finale dello scudetto. Queste le sue parole: «Sono invidioso di questi ragazzi a Napoli, stanno per scrivere un pagina che resterà indelebile in questa città. Como-Inter? Sono sicuro di quello che dico, Inzaghi appena vedrà i gol dal Maradona inizierà a fare i cambi pensando alla finale di Champions League. Non ci sarà nessuno spareggio, il Napoli vincerà lo scudetto. Sono sicuro al 100%».