Stavolta Castro non incide, pari Bologna a Lecce! Un gol annullato

Il Bologna fa 0-0 sul campo del Lecce, dopo aver vinto in settimana in Coppa Italia contro l’Atalanta. L’obiettivo Inter Santiago Castro non incide.

RETI INVIOLATE – Al Via del Mare, scontro tra due squadre con obiettivi diversi: da un lato il Lecce di Marco Giampaolo in lotta per rimanere in Serie A; dall’altro, il Bologna di Vincenzo Italiano, che punta l’Europa e in settimana ha conquistato una storica qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, traguardo che mancava dal 1999. Nei felsinei si fa sentire la stanchezza dell’impegno settimanale contro l’Atalanta e nel primo tempo faticano un po’. Infatti, dopo pochi minuti clamoroso pasticcio difensivo e per poco ne approfitta Tete Morente. Al 17′ altro errore della difesa e stavolta ci pensa un super Skorupski a dire di no: prima su Pierotti e nella ribattuta su Helgason. Il Lecce, dunque, almeno ai punti merita di chiudere il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa, regna l’equilibrio tant’è che sono poche le occasioni da gol. All’83’ ci prova il neo-entrato Berisha, che strozza troppo il tiro da posizione ravvicinata. Tre minuti più tardi segna Dallinga per il Bologna ma il gol viene annullato per offside. Il check del VAR approfondisce meglio, confermando la segnalazione del guardalinee in campo. Il match termina a reti inviolate dopo sei minuti di recupero. L’obiettivo Inter Castro non riesce ad incidere più di tanto.

LECCE-BOLOGNA 0-0