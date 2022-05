Pardo: «Stasera pesa più per l’Inter ma tanto dipenderà dal campionato»

Pierluigi Pardo, in collegamento su Tutti Convocati, ha parlato della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Peso più per i nerazzurri, a detta sua, anche se molto dipenderà dalla vittoria o meno dello Scudetto

PESO − Pardo presenta la finale di Coppa Italia: «Per me pesa più per l’Inter che per la Juventus. Tutto dipende dal campionato, se dovesse vincere il campionato nel peso non c’è partita. Ma questo non lo sappiamo perché l’Inter è seconda e non è padrona del suo destino. Per come si era messa la stagione senza Lukaku, Hakimi, Eriksen…Per l’Inter però dipende molto da come andrà a finire il campionato ma al momento non lo sa».