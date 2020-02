Stankovic, visita ad Appiano Gentile prima di Inter-Milan: il motivo – SM

Condividi questo articolo

Stankovic ha fatto visita al centro sportivo Suning alla vigilia di Inter-Milan. Il motivo è spiegato dal giornalista Marco Barzaghi nel servizio in onda su “SportMediaset”

DI PADRE IN FIGLIO – Così Marco Barzaghi: «Ad Appiano Gentile si è visto anche Dejan Stankovic che ha accompagnato il figlio Filip, che sarà in panchina nel derby». L’ex numero 5 nerazzurro, quindi, ha approfittato dell’occasione per far visita a quella che fino a poco tempo fa è stata nuovamente casa sua. Un paio di mesi fa, infatti, il serbo ha lasciato il nuovo ruolo all’interno dello staff tecnico interista per diventare il tecnico della Stella Rossa. Quale miglior momento della vigilia di Inter-Milan per tornare a casa?