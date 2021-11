Stankovic torna in campo e chiude imbattuto! Altra conferma per Oristanio

Stankovic e Oristanio entrambi titolari in Jong Utrecht-Volendam, match di Eerste Divisie. Vittoria per 0-1 in trasferta per i due talenti in prestito dall’Inter.

TRE PUNTI – Dopo il gol nell’ultima partita (vedi articolo), Gaetano Oristanio parte dal primo minuto anche in Jong Utrecht-Volendam. Filip Stankovic, l’altro giovane in prestito dall’Inter, torna titolare tra i pali dopo i problemi fisici che l’avevano tenuto lontano dal terreno di gioco. Nella prima frazione di gioco le squadre non trovano la via della rete e rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. Oristanio lascia il campo al 63′ e al suo posto entra Lequincio Zeefuik. La svolta del match arriva all”84′. Il classe 1999 Achraf Douiri sfrutta l’assist di Daryl van Mieghem e porta in vantaggio gli ospiti. Con questa vittoria per 0-1, il Volendam conferma il primo posto in classifica a 35 punti, con 3 lunghezze di vantaggio sull’Excelsior. Stankovic colleziona un altro clean sheet.