Stankovic titolare, ma il Volendam affonda in coppa! Le ultime su Oristanio

Stankovic è partito titolare in Volendam-Emmen, match di KNVB Beker. Brutta sconfitta ed eliminazione per la squadra di Jonk. Più vicino al rientro l’altro in prestito dall’Inter, Oristanio.

DISFATTA – Filip Stankovic, dopo due clean sheet consecutivi in campionato (vedi articolo), viene scelto come titolare anche nel match di Coppa d’Olanda dal tecnico Wim Jonk. Il match però non va come sperato e arriva l’eliminazione per opera dell’Emmen. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, Monteiro Mendes porta in vantaggio gli ospiti al 53′. Il raddoppio porta la firma di Jasin-Amin Assehnoun al 79′. La partita la chiude di nuovo Mendes all’89’, siglando il pesantissimo 0-3 finale. L’Emmen accede così ai sedicesimi di finale, mentre il cammino della squadra di Stankovic finisce qui. L’altro talento in prestito dall’Inter, Gaetano Oristanio, non è ancora disponibile, ma ha ripreso ad allenarsi col gruppo e il suo recupero procede nel migliore dei modi. Potrebbe tornare a disposizione per i prossimi impegni del Volendam.