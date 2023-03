Stankovic: «Terzo gol Juventus da annullare! Fallo di mano chiaro!»

Dopo Juventus-Sampdoria Stankovic interviene in conferenza stampa. L’allenatore blucerchiato non condivide la decisione di convalidare il terzo gol bianconero. Di seguito le dichiarazioni.

INGIUSTIZIA – Dejan Stankovic, in totale disaccordo con la decisione arbitrale sul terzo gol della Juventus, interviene così in conferenza stampa: «Se vogliamo entrare nell’analisi della partita dico che il terzo gol della Juventus era da annullare punto e basta. Forse la Juventus avrebbe vinto comunque la partita, forse. Ma, se a noi ci è stato annullato un gol regolare ad Empoli, questo qui è uno stop di braccio. Adrien Rabiot è un grandissimo campione, uno dei giocatori che mi piace di più della Juventus. Forse lui avrebbe potuto fare un altro gol dopo, ma quella è un’altra roba. Questo non è giusto. È un fallo di mano, chiaro e subito visibile. Mi sono trattenuto e ho fatto il mio dovere: guidare la squadra fino alla fine con grande dignità e orgoglio».