Stankovic, subito esordio con il Club Bruges! Subito debutto per l’ex Inter?

È iniziata ufficialmente la stagione 2025-2026 della Jupiler Pro League. L’attenzione è rivolta all’esordio del Club Bruges che farà il suo esordio. Pronto Aleksandar Stankovic, alla prima esperienza in Belgio in arrivo dall’Inter.

ESORDIO VICINO – Tra le novità più interessanti in casa nerazzurra figura sicuramente Aleksandar Stankovic, il giovane centrocampista serbo arrivato in settimana dall’Inter a titolo definitivo. Stankovic potrebbe figurare già nella lista dei convocati per la sfida contro il Genk. L’ipotesi più probabile è una partenza dalla panchina, per permettere al neoarrivato di ambientarsi gradualmente nei meccanismi della squadra. Tuttavia, non è escluso che Hayen possa concedergli uno spezzone di gara per iniziare a farlo conoscere al pubblico belga e testarne l’impatto in un match competitivo. Il Bruges punta molto su Stankovic, convinto delle sue qualità tecniche e del margine di crescita. L’Inter, dal canto suo, si è garantita una percentuale sulla futura rivendita, mantenendo così un interesse diretto sull’evoluzione del talento serbo.