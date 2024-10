Stankovic, senti Di Francesco: «Portieri in ballottaggio!»

Filip Stankovic la scorsa settimana ha giocato la sua prima partita da titolare con il Venezia. Eusebio Di Francesco in conferenza stampa prima della gara con il Monza ha aperto al suo impiego instillando un dubbio.

RENDIMENTO – Il Venezia è ultimo in classifica e ha vinto appena una partita delle otto giocate in campionato. L’ultimo successo risale al 21 settembre contro il Genoa, poi tre sconfitte consecutive con Roma, Verona e Atalanta. L’Inter osserva attenta la situazione della squadra della laguna, perché in prestito c’è Filip Stankovic. Il portiere di proprietà nerazzurra è stato centrale nella corsa ai playoff della Sampdoria in Serie B lo scorso anno, ora sta facendo il salto di qualità.

Stankovic in ballottaggio: Di Francesco conferma!

BALLOTTAGGIO – Filip Stankovic ha esordito lo scorso weekend con la maglia del Venezia in partite ufficiali. 90 minuti nella gara persa contro l’Atalanta per 2-0 dove ha sicuramente ben figurato. La prestazione è stata superiore rispetto alle ultime del deludente Jesse Joronen, che pian piano sta perdendo la fiducia del suo allenatore. Proprio Eusebio Di Francesco, alla vigilia della partita contro il Monza delle ore 15, ha detto in conferenza stampa: «Il Monza? Squadra costruita per altre zone di classifica, hanno giocatori importanti con esperienza in Serie A. Sul portiere? In questo momento sono tutti in ballottaggio»