Stankovic: “Scudetto Inter o Lazio? Felice per entrambe! Il trasferimento…”

Condividi questo articolo

Dejan Stankovic ha parlato della lotta scudetto di quest’anno, con Inter e Lazio protagoniste, e del suo passaggio in nerazzurro: ecco le sue parole a “Gianlucadimarzio.com”

CUORE DIVISO – Dejan Stankovic ha parlato della lotta scudetto: «Corsa al titolo? Lazio o Inter, per me, non fa differenza. Sarei felice per entrambe. Ai biancocelesti devo la carriera, ho passato sei anni magici. Arrivai da ragazzino, me ne andai da uomo nel 2004, dopo aver fatto un ultimo regalo al club. A giugno sarei potuto andare all’Inter anche gratis, ma la Lazio non se lo meritava, così a gennaio mi pagarono. Fu il mio modo per ringraziarli».

Fonte: Gianlucadimarzio.com.