Stankovic, un rientro importante! Futuro in bilico con il Venezia

Sorride il Venezia e di conseguenza torna a sorridere anche l’Inter. Filip Stankovic, infortunato da inizio febbraio, è tornato nella lista dei convocati di Eusebio Di Francesco per la partita contro il Milan.

RITORNO – Ultime cinque giornate di Serie A e l’Inter oltre a guardare al Napoli, butto un occhio anche in casa del Venezia dove gioca Filip Stankovic. Il portiere classe 2002, di proprietà dell’Inter, nelle ultime settimane era tornato ad allenarsi con i compagni al centro sportivo Taliercio. Nel pomeriggio di oggi però, è arrivato l’ok dello staff medico e Di Francesco lo ha inserito nella lista dei convocati in vista della partita di domani contro il Milan allo stadio Penzo. Il figlio d’arte è in prestito al Venezia, con il suo futuro ancora da scrivere. Stankovic è in laguna in prestito con diritto di riscatto, ma un’eventuale salvezza del Venezia in extremis trasformerebbe il diritto in obbligo di riscatto.