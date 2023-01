Stankovic: «Ricordo di Gasperini con me all’Inter? Lo stimo tantissimo, lo sa»

Stankovic ha perso stasera 2-0 contro Gasperini in Atalanta-Sampdoria (vedi articolo). Intervistato nel post partita da Sky Sport, l’ex centrocampista ha ricordato i suoi trascorsi all’Inter nel 2011 con l’allenatore avversario di oggi.

BUON RAPPORTO – Gian Piero Gasperini ha allenato l’Inter tre mesi da giugno a settembre 2011, non lasciando certo un bel ricordo. Lo ha però fatto con Dejan Stankovic, che lo ha salutato in maniera calorosa prima di Atalanta-Sampdoria. Nel post partita Stankovic commenta: «Che ricordo ho di Gasperini all’Inter? Il mister lo stimo tantissimo e lui lo sa. Ci siamo scambiati abbracci, saluti, ci siamo augurati buona fortuna. Lui sta facendo un grandissimo lavoro con l’Atalanta, è uno dei maestri per come gestisce il gruppo e come li fa stare in campo. Anche nelle difficoltà lo tiene insieme. È stato bello abbracciarlo e lui lo sa».