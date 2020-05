Stankovic ricorda: “Gol dalla distanza con l’Inter? Ho fatto il fenomeno”

Stankovic ha parlato dei grandi gol con la maglia dell’Inter, in particolare quella dalla lunghissima distanza. L’ex centrocampista è ospite in collegamento negli studi di “EPCC Live”, in onda su Sky Uno, condotto da Alessandro Cattelan. Di seguito le dichiarazioni della bandiera nerazzurra

GOL FUORI DAL COMUNE – Dejan Stankovic si sofferma sui grandi gol dalla distanza di cui si è reso protagonista con l’Inter. L’ex centrocampista esalta con un sorriso le sue gesta in nerazzurro: «Gol dalla distanza? Ne ho fatto uno-due, dai. Ho fatto un po’ il fenomeno! In pubblicità ridevamo tutti perché stavamo parlando dei miei capelli. Materazzi mi stava dicendo che sembro Goran Pandev!».