Stankovic: «Ho parato di testa, di collo, in tutti i modi! Meritiamo»

Contentissimo per la vittoria del suo Venezia ma anche per la sua prestazione Stankovic, portiere di proprietà dell’Inter.

SUPER GIORNATA – Filip Stankovic protagonista indiscusso in Venezia-Cagliari, tanto da vincere anche il premio come MVP. Intervenuto su DAZN, il portiere di proprietà dell’Inter ha parlato in questo modo della vittoria della sua squadra ma anche della sua straordinaria giornata: «Oggi è stata una giornata bellissima, sono contentissimo, testa, collo, ho parato in tutti i modi. Ce lo meritiamo tutti, soprattutto la squadra, è quello che ci mancava. Svoboda? Michael ci ha dato tanto, lo salutiamo tanto e possiamo solo fargli un in bocca al lupo per l’infortunio, questa vittoria è anche per lui».