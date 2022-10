Stankovic e Oristanio titolari, ma il Volendam non riesce a vincere

Filip Stankovic e Gateano Oristanio sono ormai titolari inamovibili del Volendam. I due nerazzurri in prestito al club olandese hanno perso però l’ennesima partita in Eredivisie.

OTTO – Nella giornata di oggi è arrivata l’ottava sconfitta in 12 partite per il Volendam. La trasferta contro l’AZ Alkmaar termina 2-1 per i padroni di casa. Titolari anche oggi sia Filip Stankovic che Gaetano Oristanio. L’AZ rimane in 10 dopo appena 14 minuti, ma ciò sembra favorirli. Solo sei minuti dopo trovano il gol del vantaggio e poco prima della fine del primo tempo arriva il raddoppio. In 10 contro 11 il Volendam non è riuscito a imporsi, anzi. Ci ha pensato Henk Veerman, entrato a inizio secondo tempo, ad accorciare le distanze. La reazione però non è mai arrivata davvero.

NOVANTA – Per Stankovic e Oristanio 90 minuti a testa. Partita complicata, anche perché si giocava in casa dei terzi in classifica. Il centrocampista di proprietà dell’Inter di fatica ne ha fatta parecchia. Tocca il pallone 50 volte ma non riesce ad amministrare, nonostante l’uomo in più. Nell’unica occasione in cui riesce a concludere, il tiro viene bloccato. Per il portiere figlio di Dejan Stankovic altri due gol subiti. Sono 5 i tiri subiti nello specchio della porta, solo due le parate del classe 2002. Al Volendam serve una scossa, sempre più consolidata l’ultima posizione in Eredivisie.