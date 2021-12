Stankovic e Oristanio dal 1′, ma stavolta arriva lo stop per il Volendam

Oristanio e Stankovic, giovani talenti in prestito dall’Inter, sono partiti entrambi titolari in Helmond-Volendam, sfida di Eerste Divisie. Il match è terminato sul punteggio di 1-1.

UN PUNTO – Ennesima conferma nell’undici titolare per i due giovani in prestito dall’Inter al Volendam, Filip Stankovic e Gaetano Oristanio. Il tecnico Wim Jonk punta su di loro anche nella trasferta contro l’Helmond. Sono proprio i padroni di casa a passare in vantaggio al 39′ con Arno Van Keilegom. Il pareggio arriva quasi allo scadere della prima frazione di gioco grazie a Martijn Kaars su assist di Robert Mühren. Oristanio, dopo aver sfiorato il gol del vantaggio in due occasioni, lascia il campo all’80’ e al suo posto entra Lequincio Zeefuik. Nonostante gli sforzi, il punteggio rimane immutato fino al triplice fischio dell’arbitro. Con questo pareggio, il Volendam va a 39 punti in classifica, sempre al primo posto dopo 18 turni di campionato.