Stankovic e Oristanio dal primo minuto, vittoria a valanga e allungo in vetta

Stankovic e Oristanio partono titolari in Volendam-Dordrecht, match di Eerste Divisie. Vittoria netta per 4-2 per i due talenti in prestito dall’Inter.

QUATTRO – Il tecnico del Volendam, Wim Jonk, punta sui due giovani in prestito dall’Inter e li schiera entrambi titolari contro il Dordrecht, ultimo in classifica. Filip Stankovic tra i pali e Gaetano Oristanio, completamente recuperato, ad agire da fantasista. A passare in vantaggio a sorpresa sono gli ospiti con Mathis Suray all’8′. A questo punto inizia lo show personale di Robert Mühren. Prima pareggia i conti al 23′, poi porta avanti i suoi su calcio di rigore al 43′. Nella ripresa firma addirittura il poker, al 66′ ancora su rigore e al 75′. Inutile la seconda rete di Suray all’80’. I padroni di casa chiudono in dieci uomini per l’espulsione di Denso Kasius al 71′, ma ottengono comunque tre punti meritati e allungano in testa alla classifica, a più quattro sul De Graafschap. Per Oristanio 57′ in campo, prima di essere sostituito da Calvin Twigt.