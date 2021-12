Stankovic e Oristanio confermati dal 1′. Il Volendam rischia nella ripresa

Stankovic e Oristanio entrambi titolari in Volendam-Jong PSV, match di Eerste Divisie. La sfida si è conclusa sul punteggio di 3-2 per la squadra dei due talenti in prestito dall’Inter.

ANCORA IN VETTA – Wim Jonk conferma Filip Stankovic e Gaetano Oristanio nell’undici titolare con cui il Volendam affronta la squadra riserve del PSV Eindhoven. I padroni di casa passano in vantaggio al 12′ con la rete di Boy Deul. Il raddoppio arriva al 22′ e porta la firma del bomber Robert Mühren su calcio di rigore. Nella ripresa arriva il tris di Ibrahim El Kadiri al 52′. A questo punto l’inerzia del match cambia e gli ospiti trovano due gol in 3′. Prima con Johan Bakayoko dal dischetto al 59′, poi con Mohamed Nassoh al 62′. Oristanio viene sostituito al 68′. Nonostante un secondo tempo complicato, il Volendam riesce comunque a difendere la rete di vantaggio e a vincere 3-2. Con questo successo, la squadra dei due giovani in prestito dall’Inter sale a 42 punti in classifica dopo 19 giornate di campionato, a +1 sull’Excelsior.