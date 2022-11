Stankovic e Oristanio in campo nel tracollo Volendam! Classifica impietosa

Il Volendam è capitolato in casa contro l’Utrecht per 4-0. In campo per tutti e 90 i minuti i prestiti Inter Filip Stankovic e Gaetano Oristanio. Adesso la classifica si fa pericolosissima

BRUTTA SITUAZIONE − Match senza storia tra Volendam e Utrecht. Finisce 4-0 con Stankovic che incassa la 39esima rete in 14 gare di Eredivisie. Al vantaggio dopo 14′ di Booth, gli ospiti dilagano praticamente dalla seconda parte del secondo tempo. In gol al 73′ Dost, seguito da van de Streek. Chiude i giochi con il poker Bozdogan. In campo titolari sia il figlio d’arte, il quale evidentemente non se la sta passando meglio del padre, che il centrocampista Oristanio. Il Volendam è ultimo in classifica con soli sei punti all’attivo.