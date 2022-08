Stankovic non è più l’allenatore della Stella Rossa: l’ex Inter inequivocabile!

Termina l’avventura di Stankovic come allenatore della Stella Rossa. L’ex centrocampista dell’Inter ha rassegnato le sue dimissioni. Fatale l’eliminazione ai preliminari di Champions League per mano del Maccabi Haifa

DIMISSIONI − Dejan Stankovic non è più l’allenatore della Stella Rossa. Inequivocabile la scelta dell’ex centrocampista dell’Inter, il quale ha rassegnato le sue dimissioni. Questo il saluto del club serbo: «Il club ringrazia Stankovic per il lavoro svolto finora e per tutti i risultati. La porta della Stella Rossa sarà sempre aperta per lui». Stankovic lascia dopo aver vinto tre campionati serbi e due coppe di Serbia. Fatale l’eliminazione ai prelimari di Champions League contro il Maccabi Haifa, avversario della Juventus nel gruppo H. Nel doppio confronto, hanno avuto la meglio gli israeliani (andata 3-2) e ritorno (2-2).