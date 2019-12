Stankovic non dimentica l’Inter: ipotesi amichevole a Belgrado

Secondo quanto riporta il portale bosniaco republika.rs, Dejan Stankovic non avrebbe dimenticato la “sua” Inter: il nuovo allenatore della Stella Rossa, infatti, avrebbe intenzione di proporre ai nerazzurri un’amichevole a Belgrado la prossima estate.

AMICHEVOLE IN PROGRAMMA – Nonostante il suo nuovo ruolo come allenatore della Stella Rossa, Dejan Stankovic non ha dimenticato la “sua” Inter. Secondo quanto si apprende dai media bosniaci, infatti, Deki avrebbe intenzione di invitare e portare i nerazzurri a Belgrado, proprio al Marakana. L’idea è quella, la prossima estate, di giocare un’amichevole nello stadio della squadra che allena, possibilmente in preparazione alla prossima Champions League. La data non è chiaramente ancora stata decisa, dal momento che si tratta solo di un’ipotesi, ma sicuramente non prima della prossima stagione.

Fonte: republika.rs