Stankovic: Â«Il mio derby era stasera! Tifo domenica? La risposta la sapeteÂ»

Stankovic: «Il mio derby era stasera! Tifo domenica? La risposta la sapete»

Dejan Stankovic Stella Rossa

Stankovic ha fermato il Milan sul 2-2 con la sua Stella Rossa (vedi articolo). L’ex centrocampista dell’Inter, parlando a Sky Sport, si è brevemente soffermato sul derby di domenica, pur preferendo restare sulla partita di oggi.

DOPPIA FEDE – Un grande ex Inter come Dejan Stankovic ha tolto al 93′ la vittoria al Milan. L’allenatore della Stella Rossa riserva poche battute a domenica: «Il mio derby era stasera. Io parlo della Stella Rossa, dopo vediamo che succede. Discussione con Stefano Pioli? No, è normale. Durante una partita può succedere di tutto in campo, poi stretta di mano e si va avanti. Per chi farò il tifo domenica? Avete risposto voi…»