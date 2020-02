Stankovic: “Ludogorets? Squadra scomoda. L’Inter puÃ² passare il turno”

Stankovic: “Ludogorets? Squadra scomoda. L’Inter può passare il turno”

Intervistato da Sky Sport, Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa, ha parlato del Ludogorets, avversario dell’Inter nei sedicesimi di Europa League.

SQUADRA SCOMODA – Dejan Stankovic presenta il Ludogorets, avversario dell’Inter di Antonio Conte nei Sedicesimi di Europa League: «Ludogorets? Squadra scomoda. Gioca da tanto tempo insieme, ha tanti calciatori brasiliani con il passaporto bulgaro. È una squadra che gioca, che non butta a palla. Io, con i miei ragazzi( la Stella Rossa, ndr) ho fatto 65′ minuti di grande pressione. Gli facevo buttare la palla, se lo fanno sono piccoli di struttura e non hanno un centravanti grosso lì davanti. Ma se riescono ad uscire sono scomodi in transizione offensiva. Fanno un po’ di schemini “alla Guardiola”. Ma io sono sicuro che Mister Conte e che l’Inter possa passare il turno».