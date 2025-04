Stankovic si fa strada col Lucerna: candidato in Super League svizzera!

Aleksander Stankovic continua a mettersi in mostra con la maglia del Lucerna. Arriva una nomination nella Super League svizzera per il giovane centrocampista di proprietà dell’Inter.

SODDISFAZIONI – Tre gol e tre assist in questa stagione per Aleksander Stankovic, che indossa la maglia del Lucerna nel campionato svizzero della Super League. Il figlio d’arte, in prestito dall’Inter, continua a dare grandi soddisfazioni al suo club di proprietà. L’ultima risale a due domeniche fa, quando durante gara contro lo Young Boys ha dato il suo contributo nella goleada dei suoi compagni con una straordinaria punizione calciata direttamente in porta. Il buon rendimento con la maglia del Lucerna, oltre a garantirgli una buona prospettiva futura, lo mette in vetrina in Super League.

LA CANDIDATURA – Aleksander Stankovic raggiunge un ottimo traguardo nel campionato della Super League. L’associazione dei calciatori della Lega svizzera, infatti, ha appena diramato la lista dei nomi in nomination per aggiudicarsi il premio di “migliore” del campionato nelle diversi ruoli. Tra i candidati nella categoria “Miglior centrocampista” c’è anche il gioiellino dell’Inter classe 2005. Insieme a lui, sempre con la maglia del Lucerna, anche Donat Rrudhani. Tra gli altri nomi, anche quello dell’ex nerazzurro Xherdan Shaqiri, che con la maglia dell’Inter ha giocato solo metà stagione nel 2015.