Stankovic Jr festeggia il compleanno con papà Dejan (tornato in casa Inter)

Condividi questo articolo

Filip Stankovic

Stankovic è un cognome che ha fatto e continua a fare parte della storia dell’Inter. Sperando che la carriera di Filip in Prima Squadra sia di successo come quella del padre Dejan, oggi riunitisi a Milano non solo per il compleanno del portiere nerazzurro. E il regalo di compleanno potrebbe arrivare in serata a San Siro

BUON COMPLEANNO – Nato in Italia, a Roma, il 25 febbraio 2002, quando il padre Dejan vestiva ancora la maglia della Lazio. Ma di sangue serbo, proprio come quello del numero 5 dell’Inter del Triplete. Ruoli diversi, maglie diverse e numeri diversi, visto il 35 che porta sulle spalle il figlio. Oggi Filip Stankovic, capitano dell’Inter Primavera nonché quarto portiere nella rosa della Prima Squadra, compie 19 anni e non lo fa in un giorno qualsiasi. Proprio in queste ore papà Dejan è tornato a Milano, accolto come un eroe (vedi video), per fare ciò che gli riesce meglio: sfidare il Milan. E lo farà dalla panchina della Stella Rossa, di cui è allenatore. Il suo primo tifoso? Proprio Stankovic Jr, da oggi 19enne. Che spera in una vittoria del padre a San Siro come regalo di compleanno, proprio come fatto dalla sua Inter nel Derby di Milano quattro giorni fa. Auguri, Filip!